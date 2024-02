Juventus, rientro a sorpresa: col Frosinone può essere tra i convocati

Rientro a sorpresa per la Juventus in vista del match di domenica prossima contro il Frosinone: Allegri ritrova il suo pupillo

La Juventus è sprofondata e adesso rischia di subire il sorpasso da parte del Milan che questa sera contro il Monza avrà la possibilità di prendersi il secondo posto.

E pensare che fino a 20 giorni fa la Juve era vicina al sorpasso sull’Inter al primo posto. Poi la frenata con l’Empoli, la sconfitta con i nerazzurri e quella contro l’Udinese hanno spento il sogno dei bianconeri. Ieri ci si attendeva una risposta feroce a Verona e invece contro l’Hellas la Juve non è andata oltre il 2-2 rischiando anche di perderla in diverse occasioni.

Juventus, De Sciglio può tornare tra i convocati in vista del Frosinone

Adesso per la Juventus sarà fondamentale resettare per tornare in carreggiata, pensando solo al secondo posto e non più al primo.

Il prossimo trittico di partite sarà cruciale, a partire dal match casalingo col Frosinone che precederà i big match contro Napoli e Atalanta. In vista della gara di domenica 25 febbraio all’Allianz Stadium potrebbe tornare a disposizione anche Mattia De Sciglio, come sottolineato da Tuttosport. Un vecchio pupillo di Massimiliano Allegri che non ha mai nascosto la stima per lui. Possibile convocazione per il terzino italiano che manca da tanti mesi e che quest’anno non è ancora mai sceso in campo.