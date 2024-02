Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 29 febbraio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 29 febbraio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Dire che questo sia un giorno speciale non gli renderebbe giustizia. Il 29 febbraio esiste solo una volta ogni 4 anni ed è quindi, già di per sé, una giornata se non unica nel suo genere comunque molto rara.

Una giornata che, chissà, potrebbe stravolgere per sempre la vita di qualcuno di noi. In una data che esiste e non esiste potrebbe accadere, infatti, ciò che sogniamo da sempre ma che non è mai accaduto: vincere al Superenalotto (qui trovi quote e vincite del precedente concorso). Al di là di ogni scaramanzia sarebbe fantastico, in effetti, se accadesse proprio oggi, in un anno bisestile, nel ventinovesimo giorno di un mese che, di solito, ne ha solo 28. Pronti, allora, a settare i vostri desideri e a sperare che l’impensabile possa accadere in questo giorno così speciale?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 29 febbraio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.