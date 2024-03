Match della Juventus in streaming gratis: UFFICIALE, ecco dove vederlo

Match della Juventus visibile in streaming gratis, l’ha appena comunicato lo stesso club: prevista la diretta gratuita.

Spetta alla Juventus, stavolta, far calare il sipario sulla domenica della Serie A. Giornata che di emozioni potrebbe regalarne parecchie, visto che prima dell’attesa sfida del “Maradona” tra il Napoli e i bianconeri ci sono ben tre scontri salvezza e soprattutto quello per il quarto posto tra Atalanta e Bologna.

In serata si chiuderà dunque in bellezza, con un match che ha sempre un sapore speciale. La rivalità è probabilmente più sentita nell’ambiente partenopeo ma negli ultimi anni, complici le avvincenti lotte per lo scudetto nello scorso decennio, anche gli aficionados della Signora la attendono con una certa ansia. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a dare continuità alla vittoria sul Frosinone, ottenuta all’ultimo respiro grazie alla zampata di Rugani, a tempo praticamente scaduto. La Juve ha l’obbligo di difendere il secondo posto e di cercare di tenere lontano il Milan, una settimana scivolato di nuovo a -5 dai bianconeri.

Match della Juventus in streaming gratis, la Women sul sito You Tube della FIGC

Contro il Napoli la Juventus non potrà prendersi troppe pause, com’è avvenuto nelle ultime settimane. Gli azzurri, che da poco hanno nuovamente cambiato allenatore, devono vincere a tutti i costi per non perdere uno degli ultimi treni per il quarto posto, fortemente a rischio dopo la prima parte di stagione estremamente deludente.

Domenica prossima, qualche ora prima del big match tra Napoli e Juve, scenderà in campo anche la Juventus Women, attesa da una partita importantissima con la Fiorentina, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Sarà possibile vedere le bianconere di Joe Montemurro, come ha comunicato attraverso una nota ufficiale lo stesso club pochi minuti fa, sul canale You Tube della Figc. La diretta, ovviamente, è gratuita.