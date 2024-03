Conferenza stampa Allegri: le novità per Juventus-Atalanta

Alla vigilia Juventus Atalanta, gara fondamentale per la classifica, in conferenza stampa è intervenuto mister Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni.

Domani ci sarà un’altra partita importante per la Juventus. Una sfida da cardiopalma contro l’Atalanta di Gasperini. Una sfida decisiva in chiave qualificazione in Champions League: ecco le ultimissime sulla probabile formazione della Juventus, c’è una novità svelata in conferenza stampa da Massimiliano Allegri.

Conferenza stampa Allegri: ecco le parole dell’allenatore alla vigilia della sfida contro l’Atalanta

“In questo momento della stagione i punti sono molto pesanti, e giochiamo con una squadra in corsa per la Champions. Siamo venuti via da Napoli senza punti, quindi bisogna farne domani. Non sono preoccupato, un po’ dispiaciuto per gli ultimi risultati”.

“Momentaneamente siamo dentro gli obiettivi che ci eravamo prefissati, fra Campionato e Coppa Italia: abbiamo da giocare 13 partite, sperando siano 14, dobbiamo fare bene”.

“McKennie ha recuperato, se sta bene parte titolare, Rabiot la settimana prossima dovrebbe essere a disposizione. Non battiamo l’Atalanta da 5 anni, hanno fatto bene in Europa League; sarà una partita molto fisica e tecnica”.

“Qualificarsi in Champions per le squadre italiane rappresenta una fetta di fatturato, e bisogna entrarci per forza. Abbiamo un futuro importante, con tanti giocatori giovani che hanno bisogno di giocare grandi partite per crescere”.

“La squadra è cresciuta, bisogna dare continuità di risultati. Domani ci saranno momenti in cui bisognerà giocare alti, altri in cui sarà fondamentale una difesa nella propria metà campo. Dovremo interpretare la partita al meglio”.

“Yildiz è stato molto elogiato per le sue qualità, adesso lo vedo bene in allenamento, è un giovane molto bravo che sarà utile da qui alla fine della stagione. Nicolussi Caviglia è un giocatore affidabile, Nonge a parte l’episodio di Napoli sa giocare bene a calcio, deve crescere come è normale che sia”.

“I giocatori devono rimanere sereni: gli alti e bassi sono fisiologici finché non si trova un proprio equilibrio. Kean sta bene, è a disposizione, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma sarà molto utile da qui a fine stagione”.

“Futuro? Non mi preoccupa. La cosa importante, in questo momento, è concentrarsi sugli obiettivi stagionali della Juventus. Tutte le energie dobbiamo metterle sul campo, il resto è secondario”.

“Con Verona e Frosinone abbiamo dato la sensazione di poter prendere gol in qualsiasi momento, col Napoli meno. Ma bisogna alzare il livello della solidità in difesa”.

“A centrocampo abbiamo alternato buone prestazioni ad altre meno buone. L’Atalanta non sarà stanca, per loro sarà una partita importante, anche se non decisiva”.

“Il cambio di Nonge? Molto semplice, avevo bisogno di due colpitori di testa per cercare gol negli ultimi minuti”.