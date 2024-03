Bordata Juventus contro Allegri: “Punito per lo sfogo”

Il momento no non è ancora finito per una Juventus che sembra essere entrata da qualche settimana in una spirale negativa.

Nemmeno contro il Genoa in casa è arrivato quel successo che avrebbe rilanciato le ambizioni di secondo posto della formazione allenata da Massimiliano Allegri. E invece ancora una volta è stato commesso un passo falso, con la tifoseria che non può certo essere soddisfatta.

Il Milan infatti ha allungato in classifica sulla Juventus, con i bianconeri che stanno perdendo decisamente quota. Il nervosismo di alcuni calciatori, Vlahovic in primis, sottolinea le difficoltà di una squadra che sta facendo tanta fatica nel trovare la via della rete. Ora arriva una sosta che serve come il pane per riallineare le idee, cercare di trovare il giusto spirito con il quale affrontare l’ultima parte del torneo. Conquistare un posto nella prossima Champions sembra un traguardo alla portata, di sicuro però bisogna riprendere a macinare punti.

Juventus, Damascelli critica Allegri: “Risposta senza senso nel post partita”

La pausa come detto servirà anche a smaltire un po’ di nervosismo che si avverte tra i bianconeri. L’espulsione di Vlahovic è un indizio, le parole di Allegri nel post partita a Sky Sport non sono piaciute a parte della tifoseria e agli addetti ai lavori.

Il giornalista Tony Damascelli a “Radio Radio” non ha avuto certo parole tenere nei confronti dell’allenatore della Juventus. “Contro il Genoa si è vista una partita mediocre, così come lo sono state quelle di quest’anno, con i bianconeri pericolosi solo con Vlahovic e con il palo di Kean. Lo sfogo di Allegri? Mi risulta che sarà punito per questo, è stato maleducato e arrogante. La domanda che gli è stata posta, da un giornalista che è stato direttore di testata, era logica. La sua risposta invece non aveva senso”