Juve-Lazio, gli obiettivi di Marotta in casa biancoceleste

Cresce l’attesa in vista della super sfida tra Juventus e Lazio, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle ore 18:00. Un match che metterà di fronte due squadre molto forti nel reparto avanzato e che si preannuncia davvero scoppiettante: Juve-Lazio, però, può avere risvolti importanti anche in chiave mercato. Ecco, ad esempio, quelli che potrebbero essere gli obiettivi del duo Marotta–Paratici in casa biancoceleste.

Milinkovic-Savic, un fenomeno del centrocampo

Il primo nome che viene in mente è ovviamente quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo classe ’95 accostato a lungo ai campioni d’Italia in carica. Il 23enne di Lleida alla fine è rimasto nella Capitale e prossimamente potrebbe rinnovare con la Lazio, ma la Juve non ha perso la speranza di portarlo sotto la Mole. E a Torino sono pronti ad affondare il colpo già nella prossima stagione.

Luiz Felipe, un difensore dal futuro assicurato

La seconda idea, invece, si chiama Luiz Felipe che salterà la gara contro l’undici di Allegri a causa di una lesione al soleo. L’ex Ituano è un difensore centrale classe ’97, dotato di una buonissima tecnica e abile anche nell’impostazione di gioco. Il centrale di Colina, inoltre, vanta anche una buonissima duttilità tattica visto che può essere impiegato anche come terzino: tutte caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile sul mercato.