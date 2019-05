Merih Demiral, difensore del Sassuolo, potrebbe essere un nuovo difensore della Juventus a partire dalla prossima stagione, intesa trovata.

La Juventus non sta pensando, solamente, all’allenatore per la prossima stagione ma i dirigenti si stanno già divincolando tra le possibili trattative di calciomercato. Dopo le voci che riportano di un possibile ritorno, a Torino, di Paul Pogba si parla anche di possibili rinforzi per la difesa. Uno di questi è, senza dubbio, Merih Demiral del Sassuolo che piace molto ai bianconeri. Come riporta Nicolò Schira, tra l’altro, l’accordo tra la Juventus e il calciatore è già arrivata su una base di un contratto quinquennale.

Juventus, arriva Demiral in difesa?

Merih Demiral, difensore del Sassuolo, è uno dei giocatori che da qualche tempo piace alla Juventus in vista della prossima stagione. Il turco, infatti, in questa stagione ha dimostrato molto, nonostante un’annata in chiaroscuro per la squadra neroverde di Roberto De Zerbi. Come riporta l’esperto di calciomercato della Rai Nicolò Schira, che ha riportato l’intesa di massima raggiunta tra l’entourage del calciatore e Fabio Paratici per un accordo quinquennale. Il calciatore ha giocato in questa stagione in Italia con la formula del prestito, dai turchi dell’Alanyaspor.

