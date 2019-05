Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sembra ormai a un passo dalla panchina della Juventus, nelle prossime ore ci potrebbero essere novità.

La Juventus sta attendendo di capire chi sarà il nuovo allenatore, a partire dalla prossima stagione, con l’addio di Massimiliano Allegri che arriverà al termine della stagione. I bianconeri stanno attendendo di capire la situazione dei vari candidati, con Pep Guardiola che sembra, ormai, a un passo dalla panchina della vecchia signora. Come vi abbiamo riportato ieri, in esclusiva, il catalano sarà il nuovo tecnico bianconero, facendo fare un grande salto di qualità alla squadra di Andrea Agnelli.

Juventus, un indizio porta a Guardiola

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è il grande indiziato per la panchina della Juventus, al posto di Massimiliano Allegri che darà l’addio al termine della stagione. L’allenatore catalano, infatti, sta lasciando vari indizi che portano al suo nome, con i tifosi della Juventus che sognano i grande, per la prossima stagione. Come riportano i colleghi di Libero, questa volta, è la moglie dello spagnolo che ha fatto una mossa, forse imprudente, che lo fa collegare ai bianconeri. La consorte, infatti, avrebbe noleggiato una macchina a nome della Juventus, presso un’azienda che fornisce le fuoriserie ai calciatori della vecchia signora. Potrebbe essere soltanto un caso, ma i casi stanno diventando davvero tanti.

