Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe tornare a vestire la casacca della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

La Juventus non conosce, ancora, l’allenatore della prossima stagione, dopo che Massimiliano Allegri ha dato l’addio al termine di un ciclo vincente, in Italia, di cinque anni. Nonostante non ci sia un tecnico sulla panchina, il calciomercato della squadra bianconera è già in fermento, dopo l’accordo trovato con Federico Chiesa. Un altro dei colpi possibili è quello di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, che potrebbe fare ritorno a Torino.

Juventus, Pogba verso Torino?

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere il rinforzo per la prossima stagione, per la caccia bianconera alla Champions League. Il giocatore francese ha passato una stagione difficile in Inghilterra, soprattutto sotto la guida di José Mourinho che lo ha portato a non rendere sul terreno di gioco. Quando il portoghese è stato esonerato, invece, con Ole Solskjaer in panchina la sua stagione ha trovato la svolta, rivedendo il Pogba che si era fatto spazio nel calcio europeo negli ultimi anni. Secondo le indiscrezioni, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici nelle prossime settimane farà un tentativo concreto per riportarlo a Torino, dove la sua carriera iniziò in maniera decisiva.

