La conferenza Sarri è sicuramente l’evento del giorno con tantissimi tifosi pronti ad ascoltare le prime parole da nuovo allenatore della Juventus.

Il tecnico parlerà per la prima volta da bianconero oggi alle ore 11.00 per raccontare le sue emozioni del passaggio dal Chelsea alla Juventus. Sicuramente ci sarà emozione e anche qualche polemica anche in vista del suo passato e di quanto accaduto negli ultimi anni con i tifosi bianconeri.

Conferenza Sarri, la Juventus lo accoglie bene?

C’è da capire bene quali saranno le sue parole e anche la curiosità di vederlo in giacca e cravatta. Il tecnico è pronto a vestire la maglia della Juventus anche se i tifosi hanno ancora alcuni dubbi.

E c’è chi rimpiange già Massimiliano Allegri che era stato tanto criticato, ma che anche per il più accanito degli scettici il paragone non sta in piedi. Una scelta importante e netta della società che passa da un tecnico pragmatico a uno più fantasioso.

Il futuro di Allegri

Max Allegri ha deciso di fermarsi per un anno dopo i cinque passati sulla panchina della Juventus. Un addio che lo ha fatto molto soffrire anche perché in cinque anni ha ricevuto molte critiche, riuscendo nonostante questo a vincere e convincere.

Ora è il momento di capire quello che accadrà nella sua carriera con diversi club europei che hanno provato a buttare l’amo trovando la porta chiusa. Ricordiamo che un anno esatto fa proprio Allegri aveva deciso di rifiutare il Real Madrid per rimanere a Torino.

