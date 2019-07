Gol Muratore, il video cliccando qui. Il giovane bianconero segna una grande rete grazie alla giocata di Gonzalo Higuain che lo imbecca in porta.

Un gol straordinario che permette ai bianconeri di pareggiare il gol clamoroso siglato da Osmar. Una rete bellissima grazie all’azione, tutta di prima dei bianconeri. E già qui si vede la mano di Maurizio Sarri che sta leggendo benissimo la crescita nel circolare palla della squadra bianconera.

Gol Muratore video: pari bianconero

Muratore si toglie una bella soddisfazione, scelto come titolare da Maurizio Sarri non si può dire che non stia sfruttando la sua occasione. Prima del gol il numero 41 bianconero era partito forte, regalando densità in mezzo al campo.

La rete arriva grazie a un bell’inserimento, con un tiro in diagonale di collo destro. Prima di lui se l’erano passati di prima Pjanic, Mandzukic e Higuain. Uno schema che potremo rivedere molto presto.

