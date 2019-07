Mario Mandzukic lascia la Juventus in questa sessione di calciomercato? Dall’estero arriva un’offerta monstre: Paratici accetta, Sarri pure. E il giocatore?

L’attaccante croato già ormai da tempo non rientra più nei piani di Maurizio Sarri e del nuovo ciclo alla Juventus: il suo tempo, insomma, sembra essere finito e per il giocatore sembra essere sempre più probabila una cessione all’estero. Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, sembrerebbe che per il nazionale croato, pupillo di Allegri, sia arrivata un’offerta molto importante dalla Cina.

Mandzukic lascia la Juventus? Calciomercato: offerta dalla Cina

Il giocatore, infatti, avrebbe ricevuto una proposta economicamente allettante dalla Cina, in Asia, ma al momento non avrebbe ancora deciso il suo futuro.

Quel che è certo è che dal punto di vista remunerativo sarebbe davvero eccellente, con l’ex giocatore del Bayern Monaco che andrebbe a guadagnare molto più di adesso.

I problemi in tutto questo però sono sostanzialmente due: il primo è legato alla volontà del giocatore, che piace anche moltissimo al Borussia Dortmund: il ragazzo infatti vorrebbe rimanere in un campionato più competitivo di quello cinese, consapevole del fatto che potrebbe fare ancora oggi la differenza.

La seconda motivazione va ricercata nel fatto che i bianconeri dovrebbero trovare l’accordo economico con l’ipotetica squadra cinese. Il prezzo per lasciar partire il giocatore è di 20-25 milioni di euro: per un prezzo inferiore il ragazzo non partirà.

Mandzukic lascia la Juventus? Per il momento no, ma per lui a Torino non sembra esserci più posto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK