Douglas Costa e Mandzukic in bilico, Calciomercato: Sarri ha deciso

Douglas Costa e Mario Mandzukic sono in bilico nelle gerarchie del neo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sta cercando di capire chi tenere e chi far partire in vista della prossima stagione.

Mandzukic e Douglas Costa sembrano essere due tra i giocatori più in bilico in vista della prossima stagione. L’attaccante croato e il laterale brasiliano in questi giorni hanno parlato con Sarri che probabilmente ha deciso il meglio per loro e per la Juventus.

Sarri ha deciso: Douglas Costa resta, Mandzukic partirà

La Juventus, o meglio, Maurizio Sarri ha deciso di puntare su Douglas Costa. Nonostante il brasiliano sia rimasto fuori molto tempo della scorsa stagione, Sarri ne ha capito il valore tecnico e vorrebbe puntare su di lui. Per il laterale ex Bayern Monaco potrebbe essere l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

Discorso inverso per Mario Mandzukic, pupillo inamovibile di Massimiliano Allegri, che adesso con Sarri avrebbe poco spazio. Come riporta il Corriere di Torino, Mandzukic andrà via, anche se al momento il vice campione del mondo ha rifiutato la Cina e gli interessi che sono arrivati da Premier League e Bundesliga non sembrano aver stregato l’attaccante bianconero.

