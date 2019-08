Atletico Madrid Juventus Probabili Formazioni Icc: un grande assente

Le probabili fomazioni di Atletico Madrid Juventus, ultima partita dei bianconeri nell’International Champions Cup, sabato 10 agosto ore 18:00.

Ultimo appuntamento per la nuova Juve di Maurizio Sarri in questa International Champions Cup 2019, con i bianconeri che se la dovranno vedere con l’Atletico Madrid di Diego Simeone in un appuntamento sempre affascinante.

E’ pur sempre calcio d’estate, è vero, tuttavia il numero di campioni che scenderanno in campo rende questo incontro tutto da seguire. Ci sarà, tuttavia, un grande assente tra le fila dei Cholchoneros, un’assenza inaspettata: stiamo parlando di Diego Costa.

L’attaccante, infatti, a causa della squalifica rimediata contro il Real Madrid, non sarà della partita: l’UEFA, anche se è calcio d’agosto, è stata irremovibile.

Atletico Madrid Juventus Probabili Formazioni Icc 9 Agosto 2019

Qualche cambio ci sarà da una parte e dall’altra per entrambe le compagini, con le due formazioni che saranno rimaneggiate ma allo stesso tempo faranno scendere in campo la formazione molto vicina a quella titolare della nuova stagione.

L’Atletico di Simone sarà quella che probabilmente effettuerà più cambi, con Correa che prenderà il posto di Diego Costa accanto a Morata, mentre in difesa Montero sarà al centro della retroguardia insieme all’ex Fiorentina Savic, con Trippier e Lodi a completare il reparto. A centrocampo Vitolo e Lemar saranno gli esterni, con Saul e Koke in mezzo.

Maurizio Sarri risponde con un meno rimaneggiato 4-3-3 dove Szczesny sarà in porta, De Sciglio ed Alex Sandro esterni di difesa e la coppia confermatissima Bonucci-De Ligt in mezzo. In mediana Pjanic si accomoderà in cabina di regia, con Rabiot e Matuidi a completare il reparto. In avanti Ronaldo e Bernardeschi esterni offensivi, con Higuain in ballottaggio con Mandzukic per un posto come punta centrale.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Montero, Lodi; Vitolo, Saul, Koke, Lemar; Correa, Morata. Allenatore: Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi. Allenatore: Sarri.

