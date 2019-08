Clamoroso infortunio per Adrian, portiere del Liverpool. L’estremo difensore dei Reds ha dovuto sostituire Alisson contro il Chelsea nella finale di Supercoppa Europea, ed è finito a sua volta ko in maniera clamorosa.

Un infortunio incredibile per Adrian. Il portiere spagnolo del Liverpool, è stato il vero eroe dei Reds nella notte di Istanbul che ha regalato a Klopp la Supercoppa Europea. Ma adesso il tecnico toscano dovrà affidarsi al terzo portiere per la prossima gara di Premier League contro il Southampton.

Adrian messo ko da un tifoso

Il Liverpool non è affatto fortunato in questo periodo con i portieri, infatti dopo l’infortunio di Alisson anche Adrian è andato ko. Il tutto è accaduto subito dopo aver parato ad Abraham il calcio di rigore decisivo, il portiere spagnolo è esploso di gioia ed è corso a festeggiare insieme ai compagni di squadra. Sul terreno di gioco, però, è entrato anche un tifoso, che dopo essere riuscito ad eludere la sicurezza ed aver invaso il campo si è diretto verso i giocatori del Liverpool. Il giovane scivolando ha letteralmente falciato il portiere che si è rialzato poco dopo.

L’entrata, però, ha provocato un piccolo infortunio per Adrian, che come confermato dallo stesso Jurgen Klopp in conferenza stampa potrebbe dunque non giocare contro il Southampton: “Al momento ha la caviglia gonfia è incredibile quello che è successo. Non so se ridere o piangere, è davvero una cosa difficile da spiegare e soprattutto non capisco come è potuto accadere.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK