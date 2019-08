Infortunio Messi, un mese di stop per l’argentino

Infortunio Messi, le ultime notizie ci parlano di un brutto problema fisico per il talento argentino del Barcellona. Secondo Radio Catalunya 1 pare che il calciatore abbia subito una ricaduta al muscolo soleo, con il quale combatte spesso purtroppo Giorgio Chiellini.

Stava recuperando da un infortunio e sarà costretto a prolungare il riposo. Si parla per lui di oltre un mese di stop, saltando di fatto le prime due partite della fase a gironi di Champions League per la quale si terranno domani i sorteggi. Una brutta notizia per Ernesto Valverde che dovrà fare a meno anche di Luis Suarez e Ousmane Dembelè.

