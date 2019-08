Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, oggi compie 47 anni: gli auguri della società bianconera sui social. Un compleanno speciale per lui.

E’ un giorno davvero speciale per la Juventus, che festeggia sui social e sul sito ufficiale il suo vicepresidente Pavel Nedved, esempio vero di quello stile-Juve cucito sulla pelle e non solo sulla maglia che ha vestito per tantissime stagioni. I bianconeri gli hanno fatto gli auguri sui social per un compleanno davvero speciale per lui, che ha preso una decisione importante per la sua vita.

Compleanno Nedved, Juventus: auguri speciali

Dopo aver vestito la maglia bianconera con 327 presenze e 65 reti, ha vinto mentre stava con la Vecchia Signora anche il Pallone D’Oro, quattro scudetti e due Supercoppe Italiane.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, però, l’amore per Torino è rimasto intatto tanto che nel 2010 è entrato a far parte del Consiglio d’Amministrazione per poi scalare le gerarchie e diventare Vicepresidente.

Oggi, però, si propone davanti a lui una nuova sfida: il figlio di Pavel Nedved, infatti, ha deciso di iscriversi alla facoltà di Economia all’università di Torino per riprendere gli studi. Davvero una scelta interessante e per certi versi inaspettati, segnale forte del fatto che il ceco e tutta la sua famiglia non si sente mai arrivato nonostante il padre ricopra ad oggi una delle cariche più importanti all’interno del mondo Juve.

Please stand up for Pavel #Nedved! E’ il compleanno del nostro Vicepresidente! ⚫️⚪️🎂 pic.twitter.com/7HYsDjrcE4 — JuventusFC (@juventusfc) 29 agosto 2019

