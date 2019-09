Pavoletti schock, Cagliari: stagione a rischio per l’attaccante

Pavoletti è stato operato e l’intervento è andato bene, fortuntamente, ma la notizia più brutta è quella che riguarda i tempi di recupero per l’attaccante.

Il Cagliari dovrà fare a meno di Leonardo Pavoletti per i prossimi 7 mesi, questi sono i tempi di recupero diagnosticati all’attaccante che si è infortunato lo scorso 25 agosto nel primo tempo di Cagliari-Brescia.

Pavoletti schock, stagione a rischio

Nelle ore successive al brutto infortunio il centravanti livornese si è poi sottoposto a esami approfonditi che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Ieri mattina è stato eseguito l’intervento chirurgico a Innsbruck, sotto le mani sapieni del professor Christian Fink, stesso medico che ha operato il capitano della Juventus Giorgio Chiellini.

Per l’attaccante rossoblu una mazzata, sia per la stagione a rischio, (dovrebbe tornare a correre a marzo), sia per la crudele possibilità di non potersi giocare le carte per la convocazione in nazionale in vista dell’Europeo del prossimo giugno. Naturalmente, in terra sarda tutti sperano nel recupero miracoloso per dare un aiuto al Cagliari nel momento più importante della stagione.

