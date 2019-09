Juventus Barcellona Women diretta streaming, la partita apre la Champions League del calcio femminile. Seguiremo da vicino le nostre ragazze.

Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su Sky Go, applicazione che ovviamente è a disposizione di chi è abbonato alla televisione satellitare. La sfida è di quelle facili da preparare per le motivazioni, ma difficili da giocare contro le vice-campioni d’Europa.

Juventus Barcellona Women diretta streaming, segui la partita

Juventus Barcellona Women diretta, gara che vedrà tra le grandi assenti Barbara Bonansea. L’attaccante bianconero si è procurato un infortunio al piede per il quale è stata operata. Staremo a vedere quando avrà la possibilità di tornare.

Giuliani sarà schierata tra i pali con la difesa a quattro che vedrà come perno il capitano Gama. Al suo fianco ci sarà il nuovo acquisto Sembrant con Boattin e Hyyrynene sulle corsie. In mezzo al campo spazio a Pedersen con Galli e Sikora ai suoi lati. Davanti punta Aluko con in appoggio Cernoia e Girelli.

Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Sikora; Cernoia, Aluko, Girelli. All. Guarino.

Indisponibili: Bonansea, Salvai.

BARCELLONA (4-3-3): Panos; Torrejon, Maria Leon, Pereira, Leila; Aitana, Patri, Alexia; Graham, Mariona, Oshoala. All. Cortes.

L’arbitro della gara sarà Monzul (Ucraina) con assistenti Striletska e Ardasheva e quarto assistente Romanyuk.

C’è grande attesa da parte del pubblico che ama queste splendide atlete. Molte di loro sono reduci dallo splendido Mondiale giocato dalle ragazze dell’Italia che però si è fermato ai quarti di finale contro l’Olanda. L’attenzione però ora torna sulle bianconere e speriamo che si parta in questa nuova avventura con una vittoria, anche se non sarà facile. Forza ragazze!

