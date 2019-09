Durante i primi minuti di Juventus Verona Cristiano Ronaldo è partito veramente male: il portoghese ha commesso due errori davvero inaspettati per tutti.

Durante i primi minuti di Juve Verona è successo qualcosa che non capita spesso: Cristiano Ronaldo ha sbagliato due passaggi di fila in poco più di un minuto. CR7 infatti ha sbagliato due tocchi molto semplici in orizzontale, due appoggi molto facili che non sono senz’altro da lui.

Juventus Verona, Ronaldo partenza flop

Sicuramente la partita è ancora lunga e lui ha tutte le qualità per ribaltare questa partita molto deludente ma senz’altro questa partenza spaventa e non poco i tifosi bianconeri che tuttavia non perdono tempo e lo incoraggiano come sempre.

Del resto anche i campioni sbagliano ma senz’altro questi due errori hanno fatto preoccupare e non poco i tifosi della Vecchia Signora.

