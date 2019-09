Calciomercato Juve, ritorno anticipato per un giovane in prestito?

Gli infortuni di Danilo e De Sciglio convincono Paratici di far tornare un giovane terzino mandato in prestito: le ultime news di calciomercato Juve.

L’emergenza che ha colpito la difesa non sembra placarsi: dopo De Sciglio, anche Danilo nella partita di ieri si è fermato a causa di un infortunio muscolare ed il ragazzo ne avrà per un po’ di tempo. Per questo motivo le ultimissime news di calciomercato Juve parlano di un ritorno anticipato dal prestito per un giovane terzino mandato in prestito quest’estate: Luca Pellegrini, oggi al Cagliari.

Calciomercato Juve: Luca Pellegrini torna dal prestito in anticipo?

Al momento questa è soltanto un’ipotesi che, però, nei prossimi giorni verrà vagliata molto seriamente per due motivi: il primo va ricercato nel fatto che al Cagliari, dove gioca oggi, si sta ritagliando il suo spazio dopo la panchina della prima giornata.

Il secondo, molto più importante, è il fatto che rappresenta una soluzione low-cost in un periodo in cui il bilancio non sorride di certo ad Andrea Agnelli e soci.

Gli stop forzati e l’infermeria piena costringeranno quindi Sarri a dover rivalutare il ragazzo classe 1999 sul cui talento nessuno ha mai avuto dubbi, ma sarà già pronto per un palcoscenico come quello dei bianconeri? Staremo a vedere, le valutazioni sono in corso.

