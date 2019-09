Juventus Spal probabili formazioni: Sarri costretto ad alcuni cambi. Ecco chi dovrebbe scendere in campo tra i bianconeri.

La sfida tra Juventus e Spal aprirà la sesta giornata di campionato. I bianconeri ospitano l’ultima in classifica, che in questo avvio di stagione ha collezionato soltanto tre punti, frutto della vittoria ottenuta con la Lazio. Sarri è costretto a fare alcuni cambi di formazione, a causa di alcuni infortuni, tra cui quello di Danilo.

Juventus Spal probabili formazioni, le scelte di Sarri

Probabili formazioni Brescia Juventus parlano di alcune scelte a dir poco obbligate e necessarie per il tecnico dei bianconeri. Infatti i due terzini dovrebbe essere Cuadrado e Matuidi, che si dovrà adattare a un nuovo ruolo per lui inedito. E se a centrocampo il trio composto da Khedira, Pjanic e Rabiot appare intoccabile e rappresentare una vera e propria certezza, in attacco la buona notizia è rappresenta dal ritorno di Cristiano Ronaldo. Accanto al portoghese è ballottaggio tra Dybala e Higuain, con il primo leggermente favorito. Il modulo sarà ancora una volta il 4-3-1-2, con Ramsey confermato ad agire sulla trequarti e a supporto delle due punte. Ecco comunque le probabili formazioni, con la Spal che dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2, con Floccari accanto a Petagna:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Ronaldo, Dybala. All.: Sarri.

Spal (3-5-2): E.Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari. All.: Semplici.

