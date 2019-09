Sampdoria Inter streaming diretta live: segui la partita online

Sampdoria Inter streaming, sesta giornata di Serie A 2019/2020: ecco come seguire la partita del Marassi in diretta tv e online.

Dopo Juventus Spal, il sabato di Serie A sarà caratterizzato da altri due match. Quello delle ore 18 sarà Sampdoria Inter. La capolista andrà quindi a far visita a una squadra in difficoltà, che ancora non ha pienamente convinto e che è reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina di mercoledì. Ecco come seguire la partita di campionato in diretta tv e streaming live.

Sampdoria Inter streaming live: dove vedere la partita in diretta tv?

Potrete seguire Sampdoria Inter in diretta tv e in esclusiva sulla piattaforma Sky, più precisamente sui canali

Sky Sport Serie A e Sky Sport. Il match tra gli uomini di Di Francesco e quello di Conte sarà visibile anche attraverso l’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. Un’alternativa è rappresentata anche dal servizio di streaming on demand Now Tv. Insomma, tutto al Marassi sembra essere pronto. L’Inter vuole continuare a volare e a macinare punti, confermando la vita della classifica e dando continue risposte agli avversari. Occhio però anche alla Sampdoria, alla disperata ricerca di punti e che potrà puntare sulla spinta del suo pubblico. L’appuntamento è per le ore 18. L’attesa sta per finire e lo spettacolo sarà garantito.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK