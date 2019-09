Video Gol Pjanic Juventus Spal: rete magnifica!

Video Gol Pjanic, Juventus Spal: rete stupenda del bosniaco di prima intenzione. Un vero e proprio capolaoro: è vantaggio. Guarda la rete cliccando qui.

Rete stupenda del bosniaco che di prima intenzione da fuori area e di controbalzo fa partire una traiettoria imprendibile per Berisha. Il tifo non è forte ma è preciso ed angolato e si infila nel sette. Il vantaggio della Juventus è meritato sugli avversari.

Video gol Pjanic Juventus Spal: rete stupenda

I bianconeri di Maurizio Sarri, nonostante il gol, quest’oggi devono fare i conti con moltissime defezioni un po’ i tutti i reparti a cominciare dalla difesa: i terzini, infatti, sono due giocatori adattati come Cuadrado e Matuidi. In mezzo alla retroguardia invece Chiellini sarà out ancora per molti mesi, così come De Sciglio e Danilo, mentre Alex Sandro è in permesso per gravi lutti in famiglia.

In avanti non va di certo meglio, con Douglas Costa, l’uomo più dominante di tutto l’inizio di stagione, out per tantissimi mesi e questo conferma quanto effettivamente il brasiliano classe 1990 ex Bayern Monaco abbia tanto talento quanto sia fragile fisicamente.

