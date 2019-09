Video Gol Nome, Juventus Spal 2-0, segna sempre CR7. Il portoghese dopo tantissimi tentativi finalmente la mette dentro. Guarda la rete cliccando qui.

video gol ronaldo juventus spalFinalmente dopo tantissimi tentativi anche Cristiano Ronaldo dopo Pjanic mette a segno un gran gol su assisti meraviglioso di Dybala che dalla sinistra mette in mezzo un cross perfetto. Il portoghese di testa tutto solo mette la palla sotto le gambe di Berisha e raddoppia.

Video gol Nome Juventus Spal: grande rete di CR7

E’ una vera e propria macchina da guerra Cristiano Ronaldo: il suo video gol in Juventus Spal è davvero magnifico come sempre. Dopo lo stop forzato contro il Brescia a causa di un leggero affaticamento muscolare, infatti, il portoghese è riuscito a tornare a segno e soprattutto decisivo in una sfida davvero importante non tanto dal punto di vista della rete ma proprio della prestazione in sé.

Che sia Serie A oppure Champions League poco importa: il portoghese è un grandissimo professionista in grado di trascinare tutta la squadra con sé in campo ma soprattutto fuori.

La sua stagione dal punto di vista delle prestazioni continua a fermarsi ad altissimi livelli, nella speranza ovviamente che riesca finalmente a portare a Torino quella coppa dalle grandi orecchie che manca davvero tantissimo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK