Arbitro Juventus Bayer Leverkusen, fischia Collum

L’arbitro di Juventus Bayer Leverkusen sarà lo scozzese William Collum. Si tratta sicuramente di un fischietto importante, uno di quegli arbitri con personali e carisma da vendere. Di solito gestisce le partite con polso, dimostrando sempre di avere la forza per raggiungere i risultati che si pone come obiettivo. Staremo a vedere se, come si spera, la gara sarà diretta in maniera razionale e intelligente.

Ecco tutti i suoi collaboratori:

Assistente: Francis Connor (SCO)

Assistente 2: David McGeachie (SCO)

Quarto Ufficiale: Nicolas Walsh (SCO)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

AVAR: Paul Tierney (ENG)

