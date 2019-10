Juventus Leverkusen ormai è alle porte e Maurizio Sarri ha il dubbio su cosa fare con Alex Sandro.

Sciolta la decisione tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, a favore del Pipita, ne sorge un altro. Alex Sandro ha dovuto affrontare dei giorni molto particolari con la morte del padre e il volo in Brasile per salutarlo per l’ultima volta. Il lutto e il fuso orario potrebbero portare a riproporre Blaise Matuidi terzino sinistro con Adrien Rabiot a centrocampo.

Juventus Leverkusen, Sarri cambia idea su Alex Sandro?

Al momento le probabili formazioni di Juventus Leverkusen danno tutte Alex Sandro come titolare, la sensazione però è che possa accadere qualcosa nelle prossime ore. C’è grande attenzione su quanto accadrà con i bianconeri alla ricerca di un colpo di scena che potrebbe essere davvero molto interessante.

