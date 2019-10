Video Gol Bernardeschi, Juventus Bayer Leverkusen 2.0: raddoppia l’esterno d’attacco che torna alla rete dopo tanto tempo. Guarda la rete cliccando qui.

Non segnava da tantissimo tempo Bernardeschi ed oggi finalmente si è sbloccato: scatto esterno di Higuain che mette in mezzo un cross teso e forte, Cristiano Ronaldo non trova il pallone, la palla svirgola e di prima Bernardeschi trova il gol che mancava da più di un anno.

Video gol Bernardeschi Juventus Bayer Leverkusen: da quanto non segnava?

La Juve di Maurizio Sarri, nonostante le mille difficoltà relative ad un normale cambio di allenatore, è partita fino a questo momento con il piede giusto in campionato: due vittorie, non senza difficoltà, ed un pareggio.

La prima contro il Parma di misura alla prima giornata in cui la condizione fisica era assolutamente rivedibile e le gambe imballate. Il gol di Giorgio Chiellini, però, ha salvato una partita complicata che tuttavia ha lasciato importanti segnali, anche se il gioco del nuovo allenatore toscano non si vedeva proprio.

Nel secondo turno contro il Napoli, vittoria per 4-3 di misura all’ultimo istante grazie ad uno sciagurato autogol di Koulibaly, è stata una gara a due facce: perfetta per i primi 60 minuti, terribile per i successivi 20, con la Vecchia Signora che si è fatta rimontare ben tre gol in pochissimi istanti.

Alla fine, nel recupero, è arrivata una vittoria fondamentale per i punti e per il morale, ma che lancia importanti segnali d’allarme in difesa soprattutto a fronte dell’assenza di Chiellini che ne avrà ancora per 5 mesi almeno: De Ligt ha bisogno di tempo e Bonucci non può da solo sorreggere il reparto centrale della retroguardia.

Con la Fiorentina è arrivato un pareggio deludente, così come con l’Atletico Madrid, che grida ancora vendetta.

