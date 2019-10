Barcellona Inter Formazioni Ufficiali: Lukaku out, chi gioca?

Barcellona Inter Formazioni Ufficiali, Champions League stasera, 2 ottobre 2019 ore 21:00. Antonio Conte deve rinunciare a Lukaku infortunato, chi gioca?

E’ una sfida tra titani, Davide contro Golia sulla carta, e dalle formazioni ufficiali di Barça Inter di questa sera si capisce subito. A volte, però, il calcio può regalare bellissime sorprese e questo Antonio Conte lo sa bene. Dopo il mezzo passo falso contro lo Slavia Praga serve un’impresa.

Formazioni Ufficiali Barcellona Inter: Lautaro Martinez titolare

Dando un’occhiata a chi potrebbe scendere in campo, notiamo senz’altro alcuni cambiamenti importanti tra le fila di Valverde, con Lenglet e Junior Firpo che potrebbero partire dal 1′, mentre Messi al rientro partirà dalla panchina insieme a Dembelè.

Qualche problema di formazione ce l’avrà anche Conte con i nerazzurri che dovranno fare a meno di Romelu Lukaku per un affaticamento muscolare: il giocatore non è nemmeno volato in Catalogna ma è rimasto a casa.

Al suo posto nel 3-4-2-1 ci sarà Lautaro Martinez chiamato al definitivo salto di qualità. Dietro di lui esordio in Champions con i nerazzurri per Sanchez accanto a Sensi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F.De Jong, Busquets, Arthur; Carles Perez, L.Suarez, Griezmann. ALL.: Valverde.

A disposizione: Neto, Todibo, Sergi Roberto, Rakitic, Arturo Vidal, Messi, Dembelé.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Asamoah; Sanchez, Sensi; L.Martinez. ALL.: Conte.

A disposizione: Padelli, Ranocchia, Biraghi, Candreva, Gagliardini, Vecino, Politano.

