Federico Bernardeschi rimane alla Juventus? Gli ultimi rumors di calciomercato svelano un retroscena dei giorni scorsi: sono state rifiutate tre offerte.

Il gol di ieri sera al Bayer Leverkusen è stata una vera e propria liberazione per Federico Bernardeschi che finalmente ha ritrovato il sorriso con una prestazione di spessore dopo un periodo difficile. Adesso arriva anche un retroscena relativo al calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero rifiutato per lui tre offerte importanti.

Bernardeschi rimane alla Juventus, Calciomercato: Sarri lo vuole

Bernardeschi rimane alla Juve almeno per quest’anno: è un giocatore importante l’esterno d’attacco classe 1994, che è in grado di posizionarsi anche come trequartista, come accaduto ieri in Champions League, ma anche, all’occorrenza, da centrocampista centrale.

Fino a pochi giorni fa, infatti, per lui c’era la coda: tutti volevano l’ex giocatore della Fiorentina ma i bianconeri sono stati chiari. Non è in vendita.

Ecco perchè le ultimissime news di calciomercato Juventus svelano il rifiuto di tre proposte fatte da Manchester United, Tottenham ed Inter, con quest’ultima che non può propriamente considerarsi una vera e propria proposta economica, quanto un approccio informale al ragazzo.

Insomma, Maurizio Sarri e tutto l’ambiente crede in lui e la dimostrazione è stata la maglia da titolare in Juve Bayer Leverkusen 3-0 al posto di Ramsey, che comunque è un giocatore importante e navigato in Champions League.

