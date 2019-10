Roma Milan diretta streaming, dove vedere la partita online

Streaming Roma Milan: come vedere la partita in diretta tv e online. Tutte le info utili per guardare il posticipo della nona giornata di Serie A.

Non è stato un inizio di campionato semplice, per usare un eufemismo, quello del Milan, che è passato con un vero e proprio colpo di mano, già annunciato, da Giampaolo a Pioli: che cosa accadrà adesso tra le fila dei rossoneri?

Non se la passa di certo meglio la Roma di Fonseca che, al netto di una buona classifica (che comunque rimane molto corta), deve fare i conti con una lunghissima serie di infortuni.

Streaming Roma Milan: diretta tv e partita online

Roma Milan sarà possibile vederla in diretta tv su Sky a partire dalle ore 17:00 dove inizierà un ampio pre partita che ci porterà direttamente al calcio d’inizio della sfida.

La sfida sarà possibile vederla in streaming live 100% legale su Sky Go, il servizio riservato solo ed esclusivamente agli abbonati che ci darà l’opportunità di vedere la gara anche senza la possibilità di attaccarsi ad una tv.

Pc, tablet e smartphone loggati (ricordiamo che i dispositivi dai quali si può fare contemporaneamente il log-in è sceso da tre ad uno solo) potranno vedere Roma Milan.

