Video Borussia Dortmund Inter highlights: i gol e le immagini salienti della partita andata in scena tra i meneghini e i tedeschi. Clicca qui per vedere la sintesi.

Borussia Dortmund Inter era senza alcun dubbio una delle sfide più interessanti e affascinanti di questo martedì di Champions League. I nerazzurri avevano senza alcun dubbio l’obbligo di centrare una vittoria per restare in corsa per il passaggio del turno. Occhio però ai tedeschi, avversario ostico e di livello.

Video Borussia Dortmund Inter highlights: le immagini della partita

La squadra di Antonio Conte, seconda in campionato, poteva sicuramente ripartire dalla bella vittoria nella sfida d’andata. In terra teutonica la musica è stata però a dir poco diversa. Il match è stato in bilico praticamente fino all’ultimo e il risultato finale ne è la dimostrazione perfetta e inopinabile. D’altronde in Europa nulla può essere dato per certo e per scontato fino al fischio finale. E l’Inter lo sa davvero fin troppo bene.

Nel video highlights di Borussia Dprtmund Inter si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva in palio tre punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per gli uomini di Antonio Conte era davvero vietato sbagliare per continuare il sogno europeo. Ma il Borussia Dortmund è una di quelle squadre che vende cara la pelle.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK