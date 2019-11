Juventus Milan, Sarri pensa a due cambi

Durante Juventus Milan, Maurizio Sarri, l’allenatore dei bianconeri, sta pensando a due cambi che possono cambiare la partita: ecco di chi si tratta.

All’intervallo di Juventus Milan il risultato è ancora fisso sullo 0-0 con i rossoneri che sembrano avere una marcia in più soprattutto nella fase finale del primo tempo. Per questo motivo Maurizio Sarri, il tecnico dei bianconeri, sta pensando a due cambi che possono cambiare la sorte della partita in positivo per la Vecchia Signora. Ecco di chi si tratta.

Juventus Milan: due cambi per Sarri

Il primo cambio che probabilmente Sarri effettuerà a partita in corso è Douglas Costa. Il brasiliano classe 1990 è stato letale e determinante in Champions League ed il suo cambio di passo è sempre stato fondamentale a partita in corso.

La seconda sostituzione che può fare la differenza è quella di Paulo Dybala che potrebbe prendere il posto di Higuain oppure Bernardeschi, entrambi apparsi un po’ opachi nella prima frazione di gioco.

Non è da escludere a priori un utilizzo combinato di tutti questi elementi insieme in una formazione super offensiva. Staremo a vedere.

