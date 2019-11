Le ultimissime news di calciomercato Juventus vedono Mino Raiola portare un ex attaccante dei bianconeri al Milan per provare a rilanciarlo: ci riuscirà?

Mino Raiola vuole portare un ex attaccante della Juventus, che quando ha lasciato i bianconeri non ha trovato grande spazio né tanto meno tante reti nonostante sia un attaccante, al Milan. Stiamo parlando di Moise Kean, oggi all’Everton e protagonista di una pericolosissima involuzione: riuscirà l’agente a riportarlo in Serie A per poi riscattarsi?

Calciomercato Juventus, Raiola porta un ex attaccante al Milan?

Al momento il ragazzo, che ha avuto anche un passato all’Hellas Verona in una stagione molto sfortunata per la squadra, dopo l’esborso economico importante del club inglese per portarlo in Premier League in estate, difficilmente lo lascerà partire a titolo definitivo.

L’idea del prestito, però, stuzzica e non poco il palato del Milan che così avrebbe come diretta conseguenza la diminuzione dei costi e, soprattutto, la possibilità di avere in rosa un attaccante che, se si sbloccasse, varrebbe oro.

