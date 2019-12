Video Gol Caputo Juventus Sassuolo: Buffon sbaglia tutto

Video Gol Caputo Juventus Sassuolo: Buffon commette un errore e regala il vantaggio agli avversari. Per vedere la rete clicca qui.

Erroraccio di Gianluigi Buffon sul tiro di Caputo che riceve palla dopo un erroraccio in impostazione da parte di Leonardo Bonucci. Il tiro è potente ma centrale, ma la palla gli scivola sotto le braccia e termina placidamente in rete per l’1-2.

C’era un grosso punto di domanda attorno alla presenza o meno di Cristiano Ronaldo nella formazione titolare di Juventus Sassuolo e invece, a dispetto delle informazioni arrivate nella mattinata, il portoghese è partito titolare al posto di Paulo Dybala che, al contrario, inizierà questa partita dalla panchina.

C’era grande attesa attorno alla sua prestazione dopo le prestazioni sontuose con la maglia del Portogallo, la sua Nazionale, e soprattutto il rapporto con il suo allenatore tra le fila della Vecchia Signora, Maurizio Sarri.

Alla fine tutto sembra rientrato, l’allarme non suona più. Ma sarà davvero così? Staremo a vedere che cosa accadrà e se ci saranno nuovi segnali -oppure no- di tensione tra l’ex Real Madrid ed il tecnico toscano.

