Video Gol Ronaldo Juventus Sassuolo: rigore perfetto

Video Gol Ronaldo Juventus Sassuolo: il portoghese torna al gol su calcio di rigore. Per vedere la rete clicca qui.

Paulo Dybala si procura un rigore decisivo ed importantissimo e dal dischetto si presenta Cristiano Ronaldo che non sbaglia, spiazzando il portiere del Sassuolo e riportando la partita sul 2-2. Rete importantissima per lui.

Video Gol Ronaldo Juventus Atletico Madrid: CR7 segna su rigore.

C’era molta, moltissima attesa attorno alla presenza o meno di Miralem Pjanic dal primo minuto oppure no. Il ragazzo, che era alle prese con un infortunio, era in dubbio fino alla fine così come aveva confermato Maurizio Sarri nella conferenza stampa di ieri.

Alla fine il ragazzo ce l’ha fatta ed è partito in mediana insieme a Bentancur e Khedira, come in una sorta di doppio regista da parte dei bianconeri. Alla fine, insomma, ha stretto i denti e ce l’ha fatta.

Aveva fatto molto più scalpore, invece, l’esclusione di Paulo Dybala tra i titolari per lasciare spazio, invece, a Bernardeschi e Higuain. Insomma, la Joya sarà senz’altro rimasto deluso da queste scelte: nonostante il futuro soprattutto dell’ex Palermo continui ad essere probabilmente vicino a quello dei bianconeri, a Sarri non sembra proprio importare.

Al contrario, continua ad avere fiducia in lui ed a concedergli spazio, anche a discapito di Ramsey, che nelle prime uscite aveva fatto molto bene.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK