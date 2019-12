Video Inter Barcellona highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Inter Barcellona highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita dello stadio San Siro tra nerazzurri e catalani

Una vittoria. Era questo ciò che cercava l‘Inter nel match di oggi contro il Barcellona, Un successo per centrare la qualificazioni agli ottavi di Champions League. A San Siro è andato in scena un match avvincente, combattuto e dalle mille emozioni. Insomma, lo spettacolo non è certo mancato.

Inter Barcellona è andata avanti come se si giocasse sul filo del rasoio, con i padroni di casa che dovevano vincere a tutti i costi e gli ospiti che, nonostante fossero già qualificati, volevano comunque fare bella figura e ottenere un risultato di prestigio. Una sfida ricca di tanti spunti e che è stata decisa dalle giocate dei singoli. Sicuramente non c’è stato un attimo di tregua e tante risposte sono arrivate.

Nel video highlights di Inter Barcellona si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha deciso il futuro in Europa della squadra nerazzurra di Antonio Conte. Una notte da dentro e fuori e da cardiopalma. Una notte che, al di là del risultato, è stata tutta da vivere per i tifosi presenti a San Siro.

