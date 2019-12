Le probabili formazioni di Juventus Udinese vedono un Maurizio Sarri che ha la coperta davvero corta soprattutto a centrocampo: chi scenderà in campo?

Sono davvero tanti i problemi per Maurizio Sarri che domenica pomeriggio scenderà in campo con la propria formazione all’Allianz Stadium di Torino contro l’Udinese. Tra infortunati e squalificati, infatti, soprattutto a centrocampo di fatto non ci saranno alternative.

Juventus Udinese Probabili Formazioni: Emre Can e Rabiot titolari?

Stando alle probabili formazioni Juve Udinese, i bianconeri dovrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 in cui Szczesny tornerà tra i pali dopo il riposo di Champions League, Danilo terzino destro favorito su De Sciglio, con Bonucci e De Ligt coppia di difensori centrali, mentre Alex Sandro completerà il reparto.

A centrocampo, viste le assenze di Bentancur infortunato e Pjanic squalificato (così come Cuadrado), spazio a Rabiot in cabina di regia, con Emre Can e Matuidi interni. In avanti ballottaggio tra Dybala e Bernardeschi con la Joya favorita, mentre in avanti confermatissimi Dybala ed Higuain.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Rabiot, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna.

