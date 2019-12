Cristiano Ronaldo delude alla Juventus: a Madrid esultano

Il periodo grigio di Cristiano Ronaldo alla Juventus rende felici i tifosi del Real Madrid che già dalla Spagna esultano: a loro non manca CR7.

Non sembra ancora essere andato giù ai tifosi del Real Madrid l’addio, ormai avvenuto un anno e mezzo fa, da parte di Cristiano Ronaldo, che ha scelto la Juventus per accettare una nuova sfida per la sua carriera a 33 anni.

Juventus, Cristiano Ronaldo delude: a Madrid esultano

I tifosi dei Blancos, infatti, hanno esultato, in maniera poco sportiva, questo c’è da dirlo, dopo il pesante ko contro la Lazio in Supercoppa Italiana, dove CR7 è andato a corrente alternata e non è riuscito a segnare, non riuscendo a portando alla vittoria i compagni.

I numeri sono e rimangono comunque eccellenti per lui ma, allo stesso tempo, i tifosi bianconeri si aspettano molto di più da lui. C’è solo un modo per lui per ripagare la fiducia che i tifosi ripongono in lui: riportare a Torino dopo tantissimi anni la Champions League.

