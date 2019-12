Rinnovo Matuidi: la Juventus si sarebbe decisa a blindare il centrocampista francese. A breve un incontro tra le due parti?

Il mercato di gennaio è ormai dietro l’angolo. E, quando si parla di trattative, non si può non pensare anche ai rinnovi. Tanti i giocatori in bilico in casa Juventus. Tra questi c’è senza alcun dubbio anche Blaise Matuidi. Il francese oramai è diventato un tassello imprescindibile e intoccabile nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri.

Rinnovo Matudi, Calciomercato: la Juventus vuole blindare il francese

Il contratto del transalpino andrà in scadenza nel mese di giugno, ma l’intenzione della società piemontese sembrerebbe essere quella di rinnovare il contratto. Nonostante l’età non giovanissima, Matuidi, visti i continui problemi in mediana, è un elemento che si è sempre rivelato fondamentale.

Ed è per questo che, secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, nelle prossime settimane potrebbe esserci un incontro tra la Juventus e il procuratore del 32enne Mino Raiola. L’idea sarebbe quella di trovare un punto d’accordo per proseguire insieme. Eppure soltanto la scorsa estate Matuidi sembrava essere sul punto di partenza. Le sue prestazioni hanno però convinto Sarri a puntare con convinzione con di lui. E ora il rinnovo appare la più naturale delle conseguenze.

