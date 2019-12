Il futuro di Maurizio Sarri è sempre un argomento di discussione nel mondo del web. Il tecnico dei bianconeri rischia comunque l’esonero solo in un caso.

La pausa del campionato per le festività natalizie porta come sempre riflessioni, discussioni e analisi infinite, ma che offrono numerosi spunti. La Juventus è al primo posto in classifica, in coabitazione con l’Inter, ma la sconfitta in Supercoppa con la Lazio di una settimana fa brucia ancora tanto. Sul banco degli imputati è finito Maurizio Sarri. Sul web le critiche per l’allenatore dei bianconeri sono state davvero tante.

Sarri esonerato? La scelta in un solo caso

Molti sostenitori, attraverso i social network, hanno addirittura chiesto l’esonero. In molti hanno addirittura chiesto il ritorno di mister Allegri, tanto sbeffeggiato e osteggiato quando era sulla panchina della Juventus, mentre ora viene quasi rimpianto. Ma, al di là di ricordi del recente passato e di nomi ipotetici di un eventuale sostituto, l’idea dell’allontanamento di Sarri non sembra esser presa in considerazione dalla dirigenza dei bianconeri. I risultati per ora parlano chiaro.

Tutto però potrebbe cambiare nel caso in cui maturasse uno scenario. La Vecchia Signora infatti, oltre che in campionato, è impegnata anche in Champions Leauge, L’urna è stata, quantomeno sulla carta, benevola e agli ottavi di finale ci sarà il Lione. In caso di eliminazione contro i francesi la situazione di Sarri potrebbe mutare profondamente. D’altronde la massima competizione europea resta l’obiettivo numero uno della Juventus. Ed è anche per questo che è arrivata la separazione con Allegri. Ovviamente si tratta solo di ipotesi. Per ora, nonostante le critiche, la panchina dell’ex Chelsea appare più salda che mai. Con buona pace del popolo del web e dei social.

