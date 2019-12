Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: altra pretendente per il croato

Marko Pjaca è destinato a lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio. Ma quale sarà la destinazione dell’attaccante croato?

L’arrivo ormai sempre più probabile di Dejan Kulusevski alla Juventus potrebbe aprire altri scenari di mercato per i bianconeri. Questi ultimi infatti sono alle prese con lo sfoltimento della rosa. Tra i giocatori che dovrebbe lasciare Torino già nella sessione invernale, che è ormai alle porte, c’è senza alcun dubbio anche Marko Pjaca.

Il futuro del croato sembra comunque essere legato a doppio filo alla trattativa Kulusevski. Infatti, nel caso in cui i piemontesi volessero lo svedese classe 2000 fin da subito, potrebbero utilizzare il 24enne come pedina di scambio per convincere gli emiliani a lasciar partire il giocatore di proprietà dell’Atalanta fin da subito.

Insomma, una serie di tasselli dovrebbero incastrarsi, ma nel mercato nulla è impossibile. Il destino di Pjaca è tutto da decidere. E il Parma potrebbe rappresentare una soluzione gradita dal classe ’95. Il prossimo mese sarà quello decisivo.

