Il futuro di Rabiot potrebbe essere in bilico già nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà ufficialmente i battenti.

Continuano a circolare voci sul futuro e sul destino di Adrien Rabiot. Il centrocampista transalpino, in questa prima parte di stagione non ha convinto e ha deluso in gran parte le aspettative che c’erano su di lui. Il francese lascerà la Juventus già a gennaio? I bianconeri non vorrebbero lasciarlo partire fin da subito, ma la corte dell’Arsenal, una delle squadre interessate, potrebbe farsi sempre più insistente.

Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: Arteta scende in campo

Ed ecco che, nonostante le resistenze di Paratici, tutto potrebbe cambiare. A scendere direttamente in campo nella trattativa tra l’altro potrebbe essere, secondo quanto svelato dai media francesi, potrebbe essere Mikel Arteta. Il neo tecnico dei Gunners avrebbe infatti messo Rabiot in cima alla lista dei suoi desideri. Lo spagnolo avrebbe dei contatti diretti con l’ex Paris Saint-Germain e starebbe cercando di convincerlo a trasferirsi in quel di Londra.

Insomma, a gennaio potrebbero esserci delle sorprese. Anche perché Sarri non si opporrebbe alla cessione del centrocampista, che non si è perfettamente inserito nei suoi schemi tattici.

