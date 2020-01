Video Gol Higuain Juventus Cagliari: il Pipita entra e segna

Video Gol Higuain Juventus Cagliari, il Pipita entra dalla panchina e realizza il 3-0 che chiude il match. Clicca qui per vedere la rete.

Tris dei bianconeri con Higuain che prende palla, rientra sul destro e calcia in porta un tiro forte ma deviato da Klavan. La palla prende uno strano giro ma rimane bassa e mette in rete il 3-0 che chiude la partita.

Video Higuain Juventus Cagliari: tris del Pipita

Paulo Dybala è uno dei probabili protagonisti di questo Juve Cagliari dal momento che, ancora una volta, la Joya è stata davvero molto brava ad aprire la retroguardia avversaria.

Sicuramente in questa partita sta facendo molta fatica Cristiano Ronaldo che è sembrato un po’ avulso dal gioco nonostante i suoi soliti strappi che fanno il bello ed il cattivo tempo dei bianconeri, così come Adrien Rabiot che ancora sta facendo fatica ad entrare non tanto nel gioco quanto piuttosto nel ritmo del gioco di Maurizio Sarri.

Insomma non è una partita semplice per i bianconeri dal momento che gli spazi sono davvero pochissimi ed il ritmo è davvero elevatissimo soprattutto nel primo tempo.

