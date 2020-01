Video Gol Demiral Roma Juventus: tocco perfetto del difensore bianconero che porta in vantaggio i suoi. Clicca qui per vederlo.

Calcio di punizione dalla destra di Dybala che sembra un po’ sorprendere tutta la difesa avversaria, con la Joya che regala un pallone perfetto per il piede perfetto di Demiral. Il difensore, complice una deviazione di Mancini che sfiora, finisce in rete per l’1-0 dei bianconeri che apre così la partita.

C’era grande attesa in questa sfida tra i bianconeri ed i giallorossi per uno dei giocatori più attesi e, fino a questo momento, più deludenti tra le fila della Vecchia Signora di Maurizio Sarri. Stiamo parlando di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese classe 1995, infatti, non sta convincendo né i tifosi né tanto meno i dirigenti anche se il tecnico toscano, più per necessità che per virtù, sta trovando parecchio spazio soprattutto in questa parte della stagione dove Bentancur è squalificato e Khedira è alle prese con un infortunio piuttosto grave.

Ci sarà senz’altro da pensare ma a gennaio difficilmente il giocatore lascerà Torino dal momento che il ragazzo, arrivato a parametro ero dopo la fine del suo contratto con il Psg che avrebbe voluto rinnovarglielo senza alcun problema, ha voglia ed il desiderio di dimostrare tutto il suo valore qui, in Serie A, in Italia.

Ci riuscirà? Al momento è davvero difficile dirlo ma una cosa è certa: dargli la possibilità di giocare è senz’altro il primo passo per vedere tutto il suo talento il prima possibile.

