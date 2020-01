Juventus Roma Coppa Italia, dove vederla in diretta tv e streaming?

Dove vedere Juventus Roma di Coppa Italia in diretta tv e streaming live gratis questa sera? Ecco tutte le info utili su come poterla guardare.

In molti si chiedono come vedere Juventus Roma, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020. La sfida tra i bianconeri ed i giallorossi sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno, con il calcio d’inizio che è fissato per le ore 20:45, questo è l’orario del fischio iniziale dell’arbitro. Juve Roma di Coppa Italia sarà visibile anche in streaming live gratis 100% legale su Rai Play, tramite il sito o l’app ufficiale.

I bianconeri di Maurizio Sarri quest’oggi arrivano a questa sfida consapevoli del fatto che non sarà una sfida semplice come ha già detto il tecnico bianconero durante la conferenza stampa di ieri. Allo stesso tempo, infatti, anche Fonseca avrà avuto modo di ricalibrare la propria squadra dopo il ko subito per mano della Vecchia Signora in campionato. Insomma, sarà partita vera.

Juventus Roma diretta tv Rai e streaming gratis: come vederla

Juventus Roma in diretta tv in chiaro sulla Rai sarà un ottimo modo per vedere all’opera alcuni giocatori che durante questo inizio di stagione stanno trovando meno spazio a cominciare da Kalinic tra le fila dei giallorossi.

L’attaccante croato ex Milan, Fiorentina ed Atletico Madrid, infatti, è sceso in campo soltanto 6 volte quest’anno ed è ancora a secco di gol: quale miglior palcoscenico per ritrovare la rete, la prima con i giallorossi, se non con la Coppa Italia?

Tra i bianconeri invece c’è grande attenzione non solo per Buffon, che è sempre un piacere vedere in campo, ma anche per Danilo che, complici problemi di abbondanza sulle fasce, potrà tornare davvero utile in questa delicata fase della stagione.

