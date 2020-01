Infortunio Pjanic: ecco le ultime sulle condizioni del centrocampista bosniaco, uscito anzitempo dalla sfida di ieri contro il Napoli.

Ossa rotte. È questo il modo in cui la Juventus è tornata dalla trasferta di Napoli. E il riferimento non è soltanto alla pesante sconfitta subita dagli uomini di Maurizio Sarri, ma anche per l’infortunio occorso a Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha infatti lasciato il campo anzitempo. Ma quali sono le sue condizioni?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Infortunio Pjanic, Napoli Juventus: ecco cosa è successo

Infortunio Pjanic: ecco le condizioni del bosniaco

L’ex Roma e Lione nel primo tempo ha preso una botta forte durante un contrasto di gioco con Demme. Il giocatore ha comunque provato a stringere fino a quando però il dolore non si è riacutizzato a inizio ripresa. E a quel punto è stato costretto e obbligato a chiedere il cambio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Napoli Juventus, ecco le pagelle della partita

Stando alle ultime voci e indiscrezioni, Pjanic avrebbe subito una distorsione alla caviglia sinistra e potrebbe essere in dubbio la sua presenza in campo nella sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. Nella giornata di domani dovrebbero essere effettuati degli accertamenti e dei controlli clinici per valutare l’entità dell’infortunio. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, anche perché la coperta centrocampo è davvero corta. Ancora out Khedira, mentre Emre Can sembra essere vicinissimo alla cessione. Insomma, recuperare il 29enne sarebbe a dir poco fondamentale e vitale. Non resta che incrociare le dita.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK