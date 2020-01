Calciomercato Juventus, ultimissime news: proseguono i contatti con la Fiorentina per Castrovilli. E’ stato fissato il prezzo, arriva l’offerta?

Sembra essere ormai fissato il prezzo per Gaetano Castrovilli, centrocampista classe 1997 di proprietà della Fiorentina e che piace e non poco alla Juventus, oltre all’Inter.

Stando alle ultimissime news di calciomercato, infatti, il ragazzo ex Cremonese, che è letteralmente esploso in questa stagione è diventato subito l’oggetto del desiderio di moltissime squadre e, secondo quanto riporta Tuttosport, sembrerebbe essere già stato per lui fissato il prezzo.

La base di partenza? Almeno 30 milioni di euro, ma non è da escludere che per il ragazzo, che è in odore della Nazionale maggiore dell’Italia di Roberto Mancini, possa partire una vera e propria asta nei suoi confronti e non è da escludere che si possano iscrivere anche altre squadre.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, Muller rimane un obiettivo

Calciomercato Juventus, Castrovilli: prezzo fissato

Il prezzo per Castrovilli alla Juventus è stato fissato: 30 milioni di euro. Allo stesso tempo, però, le ultime news di calciomercato parlano di un’interesse sempre più crescente dell’Inter, con Beppe Marotta che è pronto a regalare ad Antonio Conte un vero e proprio gioiello.

I bianconeri, però, hanno un vantaggio importante: quando la Vecchia Signora ospiterà a Torino la Viola, ci sarà un incontro tra le parti per capire quali sono i margini di manovra per l’estate. Nulla da fare, quindi, salvo clamorosi colpi di scena, per la sessione di gennaio che chiude oggi.

A giugno se ne riparlerà, ma una cosa è certa: il ragazzo, che quest’anno in 20 presenze ha messo a segno 2 gol, 3 assist e tantissime partite di altissimo livello, ha ancora enormi margini di crescita e questo lo sanno bene i tifosi dei viola, che vedono in lui il presente ed il futuro della squadra.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juve, una clausola “aiuta” i bianconeri?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK