La Juventus è convinta: Sandro Tonali sembra essere il centrocampista per il futuro. Qualità e eleganza. Per molti è già l’erede di Pirlo.

Sandro Tonali è il centrocampista che in Italia già tutti sognano. Classe 2000 in forze al Brescia è già predestinato ad essere uno dei nomi del presente e del futuro della nazionale italiana. Dotato di grande intelletto nella visione di gioco riesce a calciare con entrambi i piedi anche se destro naturale. Regista ideale che può alternarsi a ruolo di mezzala, i suoi lanci precisi e la personalità con cui gestisce il pallone ricordano, almeno secondo gli esperti, la classe di Andrea Pirlo, anche se lui ha dichiarato più volte di ispirarsi principalmente alla grinta di Gennaro Gattuso.

Tonali è il centrocampista del futuro, Juve convinta

Per portarlo alla corte della Vecchia Signora, il Brescia chiede intorno ai 50 milioni di euro, cifra che sembrerebbe giustificata visto il talento e l’eventuale crescita per il futuro. Tonali è un nome caldo per il calciomercato, ma a desiderare il centrocampista italiano sono in tanti, oltre alla Juventus ci sarebbero l’Inter e diversi club europei. Il vuoto lasciato da Pirlo è da colmare. Tifosi e staff non sembrano essere convinti delle prestazioni di Pjanic che, nonostante una continuità di rendimento, non sembra essere il regista di centrocampo che tutti si aspettavano, con la piena consapevolezza che l’eredità lasciata da Pirlo era molto difficile da replicare. Se fosse proprio Tonali l’enfant prodige del centrocampo che alla Juventus manca da tanto? Solo il tempo lo dirà. Paratici è già pronto ad avanzare un’offerta ufficiale per la prossima sessione di calciomercato, ma convincere Cellino non sarà così semplice.

