Prosegue la preparazione della Juventus in vista della prossima partita di campionato che vedrà la formazione di Sarri scendere in campo sabato pomeriggio a Ferrara per affrontare la Spal di Di Biagio.

E ci sono brutte notizie per Maurizio Sarri, visto che Gonzalo Higuain ha saltato l’allenamento odierno a causa di una lombalgia. A quanto pare si tratterebbe di una forma lieve, e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Di sicuro c’è che l’argentino non sarà rischiato se non sarà nelle migliori condizioni fisiche. Considerando che poi all’orizzonte ci sono altre partite molto importanti contro il Lione e contro l’Inter.

Non è davvero un momento favorevole per Higuain, che si sta sacrificando molto per la squadra ma non riesce a essere brillante in zona gol. Sono solo cinque le reti segnate in serie A dall’ex bomber del Napoli, l’ultimo il giorno della Befana contro il Cagliari.

Cambia la formazione di Spal-Juve

Un eventuale forfait di Gonzalo Higuain potrebbe anche portare Sarri a cambiare modulo per la partita contro la Spal. Il tecnico potrebbe decidere di schierare il trequartista dietro Ronaldo e Dybala. Oppure schierare lo stesso il tridente avanzando Cuadrado. Certamente però tutto lo staff bianconero, così come i tifosi, si augurano che l’argentino possa recuperare al più presto ed essere presente a Ferrara.

